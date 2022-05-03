Под Самарой пенсионер изнасиловал восьмилетнюю дочь друзей

Возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего жителя поселка Новосемейкино в Самарской области, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, пишет КП.

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Инцидент произошел прошлым летом, когда ребенку было всего лишь восемь лет. Выяснилось, что девочка пришла в гости к пенсионеру, который надругался над ней.

Как рассказал источник, пострадавшая оказалась у злоумышленника, так как он знал ее родителей.

Сейчас он находится на лечении в областной психиатрической больнице. Подозреваемый ранее уже судим за кражу.