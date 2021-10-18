Под Рязанью запустят производство аэрозольных баллонов и заводы по переработке и восстановлению шин

На прошлой неделе Корпорация развития Рязанской области достигла предварительных договорённостей с инвесторами о размещении ещё трёх предприятий на территории индустриального парка «Рязанский». Об этом стало известно 18 октября во время совещания, в котором приняли участие глава региона Николай Любимов, гендиректор Корпорации развития Рязанской области Артём Никитин, зампред регионального правительства Евгений Беленецкий и представители подрядной организации, выполняющей работы на объекте.

Во-первых, речь идёт о запуске масштабного производства, которое даст региону около 200 рабочих мест. Соглашение с инвестором подразумевает строительство первого в России завода полного цикла по созданию зажигалок и аэрозольных баллонов. Общий объём инвестиций оценивают в 1 млрд рублей. Продукция предприятия позволит заместить значимую долю импортной продукции отечественной.

Это очень важное производство, — отметил Николай Любимов. Инвестор, скорее всего, займёт около 75% рынка России по своим мощностям в этом направлении.

Во-вторых, достигнуты договорённости о запуске производства по переработке шин в резиновую крошку. В-третьих, в индустриальном парке «Рязанский» готовы строить завод по восстановлению грузовых шин.

Инвесторов уже 17, — напомнил губернатор. Нам важно, чтобы проект кластера был реализован без проволочек, достаточно оперативно и качественно. Особое внимание уделяется экологии. Первые работы, которые будут завершены на объекте, заключаются в устройстве ливневой и промышленной канализаций. Всё это обеспечит экологичность производства и его безопасность для жителей Рязанской области.

Отметим, что общая сумма инвестиций в технопарк «Рязанский» достигает 46 млрд рублей. Инвесторы заняли 2/3 площади парка. Продолжается работа с потенциальными инвесторами. Сейчас Корпорация развития Рязанской области ведёт переговоры с двумя иностранными производствами.

Ранее были подписаны соглашения с компании «Яндекс» и Wildberries. Первая планирует построить под Рязанью завод по производству серверов. Вторая – крупный логистический центр. Вместе с другими предприятиями, размещёнными в индустриальном парке, они дадут региону порядка 20 тысяч рабочих мест.