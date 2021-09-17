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Пятница, 17 сентября, 2021
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Под Рязанью пенсионер погиб под колёсами поезда

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Под Рязанью пенсионер погиб под колёсами поезда

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16 сентября на станции Листвянка под Рязанью пожилой мужчина погиб под колёсами поезда. О происшествии сообщил сайт издательства «Пресса».

Трагический инцидент произошёл около 10.30. Пенсионер хотел перейти на другую сторону железнодорожного полотна. Чтобы сэкономить время, он решил перелезть под поездом. В этот момент поезд тронулся.

В итоге мужчине отрезало ногу. Он погиб на месте от кровопотери и болевого шока. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

По факту произошедшего проводится проверка.

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