Под Рязанью пенсионер погиб под колёсами поезда

16 сентября на станции Листвянка под Рязанью пожилой мужчина погиб под колёсами поезда. О происшествии сообщил сайт издательства «Пресса».

Трагический инцидент произошёл около 10.30. Пенсионер хотел перейти на другую сторону железнодорожного полотна. Чтобы сэкономить время, он решил перелезть под поездом. В этот момент поезд тронулся.

В итоге мужчине отрезало ногу. Он погиб на месте от кровопотери и болевого шока. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

По факту произошедшего проводится проверка.