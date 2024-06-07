Пятница, 7 июня, 2024

Под Рязанью пройдут соревнования по стрельбе «Кубок памяти тренера Виктора Миронова»

Автор: 7info

Опубликовано

В субботу, 8 июня, на Стрелковом стенде РОООиР под Рязанью пройдёт «Кубок памяти тренера Виктора Миронова». Об этом сообщили организаторы.

— По сложившейся традиции мы проводим кубок памяти прекрасного тренера и наставника, Виктора Ивановича Миронова. Приглашаем всех желающих принять участие! — говорится в сообщении.

В программе участвуют три дисциплины: Трап, Скит и Спортинг. Все участники будут поделены по категориям охотников и спортсменов. Если соберутся девушки, то для них будет введена отдельная категория.

Программа соревнований:

— спортинг-100 спортсмены

— спортинг-50 охотники

— трап-100 спортсмены

Взносы:

— охотники 1500

— спортсмены 3000

Сбор участников к 9:00 в субботу 08.06

По всем вопросам звонить Роману Матюхину: +7 905 692-92-02

Стрелки допускаются до стрельбы только при наличии:

— средств защиты слуха (беруши, наушники)

— средств защиты зрения (кроме дисциплины трап)

— действующего разрешения на огнестрельное оружие.

Ранее по теме: В Рязани прошли соревнования по стрельбе, посвящённые памяти Виктора Миронова

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