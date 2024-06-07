Под Рязанью пройдут соревнования по стрельбе «Кубок памяти тренера Виктора Миронова»

В субботу, 8 июня, на Стрелковом стенде РОООиР под Рязанью пройдёт «Кубок памяти тренера Виктора Миронова». Об этом сообщили организаторы.
В программе участвуют три дисциплины: Трап, Скит и Спортинг. Все участники будут поделены по категориям охотников и спортсменов. Если соберутся девушки, то для них будет введена отдельная категория.
Программа соревнований:
— спортинг-100 спортсмены
— спортинг-50 охотники
— трап-100 спортсмены
Взносы:
— охотники 1500
— спортсмены 3000
Сбор участников к 9:00 в субботу 08.06
По всем вопросам звонить Роману Матюхину: +7 905 692-92-02
Стрелки допускаются до стрельбы только при наличии:
— средств защиты слуха (беруши, наушники)
— средств защиты зрения (кроме дисциплины трап)
— действующего разрешения на огнестрельное оружие.
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