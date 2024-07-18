Под Рязанью построят завод по производству газированных напитков с сотней рабочих мест

На площадке промышленного парка «Рязанский» появится производство газированных напитков. Реализацию нового инвестпроекта одобрил 16 июля инвестсовет при региональной Корпорации развития.

Предприятие расположится на участке площадью 3 га, оно планирует выпускать до 5 млн единиц продукции в месяц. Области предприятие даст 100 новых рабочих мест. Инвестор планирует вложить в строительство 500 млн рублей.

– Инвестиционная компания работает на российском рынке более 7 лет и располагает двумя действующими заводами в Краснодарском крае и в Московской области. В разработке рецептуры продукции и выстраивании технологических процессов принимали участие зарубежные специалисты, — рассказал зампред регионального правительства Артём Никитин.

К строительству завода приступят следующей зимой. Предполагаемый объем отчислений в бюджет региона после запуска производства на полную мощность в 2027 году должен составить порядка полумиллиарда рублей ежегодно.