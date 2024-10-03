Четверг, 3 октября, 2024

Под Рязанью похитили несовершеннолетнюю и вывезли в Московскую область

Автор: Валерия Мединская

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В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении трёх жителей Подмосковья 1985, 1986 и 2008 годов рождения, их обвиняют в похищении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 29 сентября в Рыбном фигуранты дела вопреки воли потерпевшей поместили её в автомобиль и увезли в Московскую область. Они планировали выдать девушку замуж за их родственника. Следственно-оперативным путём местонахождение несовершеннолетней было установлено. Подозреваемых в похищении девушки задержали,

было установлено, девушка освобождена и передана родителям. Подозреваемые задержаны, следователем в суд направлены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи ходатайствуют о заключении их под стражу.

— По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, — говорится в сообщении.

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