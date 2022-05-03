Под Рязанью обнаружили тело забитого до смерти мужчины

28 апреля под Рязанью в своём доме обнаружили тело забитого до смерти мужчины 1973 года рождения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Следствием установлено, что к совершению преступления причастен знакомый убитого 1980 года рождения.

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Сообщается, что вместе с подозреваемым потерпевший распивал спиртное. Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По делу назначены экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.