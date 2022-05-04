Под Михайловом захоронили останки погибшего в Великой Отечественной войне старшего сержанта Ивана Пигарева

4 мая в Михайловском районе на мемориальном комплексе «Чёрная Гора» состоялась церемония погребения останков погибшего в Великой Отечественной войне старшего сержанта Ивана Пигарева.

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Иван Ильич Пигарев – уроженец Михайловского района. В 1941 году он пропал без вести. Останки солдата обнаружили активисты поискового отряда «Переправа» в Смоленской области. Идентифицировать их удалось по личным вещам: каске, медальону, фляжке с нацарапанными буквами И.И.П.

На церемонии присутствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что старший сержант Пигарев в числе тысяч советских солдат отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей страны.

— Благодаря нашим поисковикам его прах перевезен из Смоленской области на родную землю, в Михайловский район. Очень важно, что мы узнаем имена неизвестных солдат. Пусть даже через много лет. У Победы не должно быть безымянных героев, — сказал глава региона.

Любимов поблагодарил за проделанную работу добровольцев поискового движения. Он отметил: поисковики восстанавливают историческую правду и возвращают потомкам имена героев, рассказывают об их судьбах и подвигах бойцов.

— Наш долг не забывать о страшных годах войны, особенно сегодня. Это не просто страница истории страны, это история каждой российской семьи. Только опираясь на прошлое можно строить будущее. Именно поэтому российские военные сейчас в Донбассе в рамках спецоперации выполняют задачи, поставленные президентом России по демилитаризации и денацификации Украины. Все эти задачи будут обязательно выполнены. Зло будет наказано, а мирная жизнь восстановлена, эта работа там уже началась. Мы за мир! За Россию! Правда – за нами!, – сказал губернатор.

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Память героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Затем состоялась лития, после чего была проведена церемония захоронения останков старшего сержанта Пигарева. Прозвучал троекратный оружейный залп. Глава региона вместе с участниками церемонии возложил цветы к мемориалу.