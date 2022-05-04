Под Михайловом захоронили останки погибшего в Великой Отечественной войне старшего сержанта Ивана Пигарева

4 мая в Михайловском районе на мемориальном комплексе «Чёрная Гора» состоялась церемония погребения останков погибшего в Великой Отечественной войне старшего сержанта Ивана Пигарева.
Иван Ильич Пигарев – уроженец Михайловского района. В 1941 году он пропал без вести. Останки солдата обнаружили активисты поискового отряда «Переправа» в Смоленской области. Идентифицировать их удалось по личным вещам: каске, медальону, фляжке с нацарапанными буквами И.И.П.
На церемонии присутствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что старший сержант Пигарев в числе тысяч советских солдат отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей страны.
Любимов поблагодарил за проделанную работу добровольцев поискового движения. Он отметил: поисковики восстанавливают историческую правду и возвращают потомкам имена героев, рассказывают об их судьбах и подвигах бойцов.
Память героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Затем состоялась лития, после чего была проведена церемония захоронения останков старшего сержанта Пигарева. Прозвучал троекратный оружейный залп. Глава региона вместе с участниками церемонии возложил цветы к мемориалу.