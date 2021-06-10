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Четверг, 10 июня, 2021
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Почтовые отделения Рязанской области изменят график работы в связи с Днем России

7info7
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12 июня станет выходным днем для всех почтовых отделений региона.

В предпраздничный день почтовые отделения всех классов закроются на час раньше. 13 июня почтовые отделения будут работать по обычному графику.

14 июня отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с Рязанским региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

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