Почти 10 тысяч рязанцев выбрали антивирус от «Ростелекома»

Почти 10 тысяч жителей Рязани и области пользуются услугой «Антивирус» от «Ростелекома». За первый квартал 2021 года сервис подключили свыше двух тысяч абонентов. Наиболее популярна услуга у жителей областного центра, Рыбного, Касимова и Скопина.
Решение «Антивирус» защищает стационарные и мобильные устройства от интернет-угроз, а также проводит проверку файлов, в том числе и на съемных носителях. Цифровой провайдер предлагает три варианта программ: антивирус Касперского, антивирус Dr. Web и Eset Nod32.
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Евгений Новиков, пользователь «Антивируса», город Скопин:
Подключить сервис «Антивирус» можно в Личном кабинете пользователя или в приложении «Мой Ростелеком», доступном для скачивания в Google Play и App Store.
Более подробную информацию о сервисе и способах подключения можно найти на сайте компании, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов.