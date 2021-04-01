Почти 10 тысяч рязанцев выбрали антивирус от «Ростелекома»

Почти 10 тысяч жителей Рязани и области пользуются услугой «Антивирус» от «Ростелекома». За первый квартал 2021 года сервис подключили свыше двух тысяч абонентов. Наиболее популярна услуга у жителей областного центра, Рыбного, Касимова и Скопина.

Решение «Антивирус» защищает стационарные и мобильные устройства от интернет-угроз, а также проводит проверку файлов, в том числе и на съемных носителях. Цифровой провайдер предлагает три варианта программ: антивирус Касперского, антивирус Dr. Web и Eset Nod32.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

Смартфоны, компьютеры и планшеты давно стали нашими постоянными спутниками и помощниками. В них хранятся персональные данные владельцев, требующие особой защиты, так как киберпреступность с каждым годом выходит на новый уровень. Мы предлагаем продукты, которые решают проблемы цифровой безопасности клиентов компании, уберегая гаджеты от вредоносных программ, а их владельцев – от потери денег, времени и вторжения в личную жизнь.

Евгений Новиков, пользователь «Антивируса», город Скопин:

Мой ребенок учится в младших классах, и его безопасность на просторах интернета для меня очень важна. Решение Kaspersky Safe Kids, которое предложил мне “Ростелеком”, помогло решить сразу несколько задач. Удалось защитить семейный компьютер от вредоносных программ, появилась возможность ограничить время, которое ребенок проводит в интернете, а благодаря установленному на смартфон приложению я в любой момент могу определить местоположение своего сына.

Подключить сервис «Антивирус» можно в Личном кабинете пользователя или в приложении «Мой Ростелеком», доступном для скачивания в Google Play и App Store.

Более подробную информацию о сервисе и способах подключения можно найти на сайте компании, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов.