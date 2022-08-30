Почта России запустила доставку лекарств в небольшие города и села Рязанской области

Почта России начала доставлять на дом безрецептурные лекарственные препараты жителям малых населенных пунктов и удаленных территорий. Первым фармацевтическим партнером компании стал маркетплейс здоровья «Здравсити». Новый сервис уже запущен в 1 200 отделениях Почты в 77 регионах России.

Почта начала доставлять фармацевтические препараты в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации Пр-1703. Его цель – в том числе, обеспечить лекарствами людей, живущих в сельской местности и труднодоступных регионах.

Почта сможет привезти безрецептурные, не требующие специальных температурных условий транспортировки и хранения, лекарственные препараты. Оформляя покупку на сайте zdravcity.ru, клиенту нужно указать свой адрес. Когда посылка поступит в отделение, почтальон свяжется с получателем, чтобы согласовать время доставки на дом.

— Из 70 тысяч российских аптек только 14% находятся в малонаселенных пунктах. Для 38 миллионов человек, которые живут в труднодоступных регионах, этого объективно не хватает. Почта может решить проблему доступности лекарств благодаря широкой сети отделений в сельской местности и возможности доставки до двери почтальоном», — комментирует Владимир Виноградов, руководитель бизнеса «Лекарства» Почты России.