Почта России предлагает рязанцам заменить бумажные извещения электронными

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Почта России переходит на электронные извещения о поступлении регистрируемых почтовых отправлений. Пользователи, оформившие на почте простую электронную подпись, могут отказаться от получения бумажных уведомлений.

Что такое Электронное извещение и как это работает?

Электронное извещение — это бесплатный сервис, разработанный для оповещения в электронном виде о поступлении регистрируемых отправлений. Электронное извещение может поступить Вам в виде СМС, Push-уведомления (если установлено Мобильное приложение Почты России) или на электронную почту, когда адресованное Вам отправление готово к вручению в отделении почтовой связи. Распечатывать электронное извещение не требуется, просто назовите номер отправления оператору.

Подключить услугу Вы можете в том случае, если у вас уже подключена простая электронная подпись (ПЭП), Вы можете несколькими способами:

В Мобильном приложении. Раздел «Мой профиль – Перейти на электронные извещения»;

В личном кабинете на сайте Почты России. Раздел «Услуги и уведомления – Электронные извещения – Подключить услугу (потребуется ознакомиться с правилами предоставления сервиса)»

В любом почтовом отделении. Для этого нужно заполнить и подписать заявление, потребуется паспорт.

У меня подключена услуга «Электронные извещения» и изменился номер телефона или электронный адрес. Что мне делать?

Вы можете изменить номер телефона или электронный адрес, на который приходят электронные извещения, обратившись с паспортом в любое почтовое отделение. Оператор внесёт обновлённые данные в программу, напечатает новое заявление и Вам необходимо его подписать.

У меня подключена услуга «Электронные извещения» и изменился адрес проживания. Что мне делать?

Изменить адрес проживания или регистрации, указанный в анкете при оформлении ПЭП, Вы можете, обратившись с паспортом в любое почтовое отделение. Оператор внесёт обновлённые данные в программу, напечатает новое заявление и Вам необходимо его подписать.

Отправление пришло в отделение. Через сколько мне поступит Электронное извещение?

Электронное извещение поступит Вам максимум через 1 час с момента завершения обработки входящей почты в отделении почтовой связи.

Обращаем внимание, что услуга применяется к почтовым отправлениям, направленным Вам после её подключения.

Как я узнаю об Электронном извещении, если у меня нет интернета?

При наличии сотовой связи Вам будет доставлено СМС-сообщение.

Оповещения, отправленные на электронный адрес, в Мобильное приложение и личный кабинет на сайте у Вас появятся, как только будет возобновлён доступ в Интернет.

Я хочу изменить push-уведомления на СМС. Как это сделать?

Изменить порядок оповещения в сервисе невозможно, но Вам всегда будут доставляться электронные извещения на электронный адрес, указанный при подключении сервиса.

Если электронный адрес не был указан в заявлении на подключение услуги и у вас установлено Мобильное приложение Почты России — наш сервис попытается отправить Вам push-уведомление. В случае неуспешной отправки push-уведомления или отсутствия у Вас приложения — Вам будет направлено СМС.

Помимо оповещения, электронные извещения будут доступны в Мобильном приложении Почты России и в личном кабинете на сайте pochta.ru в течение 6 месяцев.

Не работает услуга – не поступают электронные извещения.

Электронное извещение может не поступить Вам, если услуга подключена после того, как была совершена отправка, ФИО и адрес на отправлении не совпадают или совпадают не полностью с данными, указанными в анкете при подключении простой электронной подписи. В таком случае пользователи получат бумажные извещения.

Более подробная информация о дистанционных услугах Почты России размещена на официальном сайте.