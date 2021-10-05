Почта России предлагает рязанцам скидку 30% на подписку

С 4 по 14 октября 2021 г. подписаться на периодические издания можно со скидкой до 30%. Почта России совместно с издательскими домами снизила стоимость подписки более чем на 2 200 газет и журналов.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов у почтальонов. На сайте Почты в разделе «Онлайн подписка» нужное издание можно найти как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены по категориям, темам и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении.

Оформить подписку можно себе, своим родственникам и знакомым. Каталог Почты России насчитывает более 5 900 изданий. Среди них – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы.