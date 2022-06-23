Почта и Российский футбольный союз запускают новый этап конкурса писем для болельщиков

Сборная России и официальный партнёр команды Почта России объявляют очередной этап конкурса «Почта сборной». Болельщики могут прислать истории о действующих футболистах национальной, молодёжной, женской или пляжной сборных, а также экс-игроках и легендах. Авторы трёх лучших писем встретятся со своими кумирами, а ещё семь участников получат футбольную атрибутику и сувениры.

Отправить письмо можно тремя способами:

в бумажном виде — по адресу 115172, «Почта сборной» а/я N1;

в электронном виде на адрес pochtasbornoy@rfs.ru;

через форму на сайте.

Конкурс проходит до 1 августа 2022 г. Жюри будет выбирать победителей трижды: 4 июля, 20 июля и 5 августа.

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте.