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Четверг, 23 июня, 2022

Почта и Российский футбольный союз запускают новый этап конкурса писем для болельщиков

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Почта и Российский футбольный союз запускают новый этап конкурса писем для болельщиков

Сборная России и официальный партнёр команды Почта России объявляют очередной этап конкурса «Почта сборной». Болельщики могут прислать истории о действующих футболистах национальной, молодёжной, женской или пляжной сборных, а также экс-игроках и легендах. Авторы трёх лучших писем встретятся со своими кумирами, а ещё семь участников получат футбольную атрибутику и сувениры. 

Отправить письмо можно тремя способами:

  • в бумажном виде — по адресу 115172, «Почта сборной» а/я N1;
  • в электронном виде на адрес pochtasbornoy@rfs.ru;

Конкурс проходит до 1 августа 2022 г. Жюри будет выбирать победителей трижды: 4 июля, 20 июля и 5 августа.

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте

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