Среда, 14 февраля, 2024

Починки 16 февраля: почему нельзя брать в долг и носить чёрное?

Автор: 7info7

Опубликовано

На следующий день после Сретения Господня (15 февраля) православные христиане вспоминают праведных Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу.

Встреча Симеона и Иисуса Христа произошла на сороковой день после Рождества. Дева Мария и Иосиф Обручник принесли в храм новорожденного. Симеон признал в нём будущего Спасителя, а Анна подтвердила его слова.

Кроме того, 16 февраля вспоминают святого мученика Власия. Во время гонений на христиан он признался в своей вере. Его мучили воловьими жилами, но Господь исцелял его раны. Узнав об этом, мучители бросили Власия в котёл с кипящей водой, в котором он оставался живым.

Традиции и обычаи дня 16 февраля

Симеону Богоприимцу молятся, чтобы защитить младенцев от бед и болезней. Починками этот день называют из-за традиции проводить ремонт. Починки — день в народном календаре славян, приходящийся на 3 (16) февраля, следующий день после Сретения. У южных славян первые три дня февраля (Трифонов день, Сретенье, Починки) считались рубежом между зимой и весной.

Кроме того, принято было вставать чуть свет и приниматься за уборку в стойлах у лошадях. Существовало поверье, что в ночь на 16 февраля там может «навести свои порядки» домовой. Кстати, принято домашнего духа задабривать кашей и мёдом.

Иногда домовому такого угощения было мало, тогда принимали более действенные меры. Хозяин обращался за помощью к знахарю-ведуну, который во дворе резал кочета и, выпустив на веник кровь, обметал им все углы во дворе и в доме.

Сегодня ни в коем случае нельзя брать в долг и не стоит носить чёрное – всё это может принести в жизнь человека неприятность.

Народные приметы 16 февраля

  • Если шумит лес, то будет оттепель;
  • Дрова в печи плохо горят – теплу, а резко воспламеняются – к холодам;
  • Много снега – к дождливому лету.
  • Воробьи громко чирикают – скоро наступит весна.

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