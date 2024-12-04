Почему умирают от ветрянки, рассказали учёные

В Волгоградской области произошла трагедия: два ребёнка из психоневрологического пансионата «Солнечный Дом» скончались от осложнений после ветрянки. Ещё шестеро находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Как такое могло случиться, если ветряная оспа обычно считается легким заболеванием, рассказал портал V1.ru.

Вирусолог Анатолий Альтштейн объясняет: ветрянка — крайне заразное заболевание. Обычно оно поражает кожу, но в редких тяжёлых случаях может затронуть внутренние органы, что приводит к летальным исходам. Особенно уязвимы дети с ослабленным иммунитетом, например, те, кто недавно переболел другой инфекцией. В таких случаях вирус может беспрепятственно распространяться в организме, вызывая тяжёлые осложнения.

Единственный способ защитить ребёнка — вакцинация. Хотя вакцина не даёт абсолютной гарантии, её эффективность оценивается в 98%. Заведующая кафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ Ольга Чернявская подчёркивает, что вакцину от ветряной оспы в России можно сделать в частных клиниках. Она защищает от тяжёлых форм болезни, но даже после прививки антитела могут не выработаться у небольшого процента людей. Это можно проверить в лаборатории.

Кроме того, важно следить за состоянием ребёнка, особенно если он недавно болел или имеет ослабленный иммунитет. При первых признаках осложнений, таких как высокая температура, необычные высыпания или затруднённое дыхание, нужно незамедлительно обращаться к врачу.

Как распространяется вирус?

Ветрянка передаётся воздушно-капельным путём, поэтому при контакте с заболевшим практически невозможно избежать заражения. Заражение может произойти и от человека с опоясывающим герпесом, так как оба заболевания вызываются одним вирусом — вирусом герпеса 3-го типа. Правда, в этом случае требуется прямой контакт с больным или его вещами.

Интересно, что после перенесённой ветрянки вирус остаётся в организме навсегда в спящем состоянии. Со временем он может активироваться и вызвать опоясывающий герпес — заболевание, сопровождающееся болезненными высыпаниями, обычно на туловище или лице. Этому способствует стресс, переутомление или ослабленный иммунитет.

Что делать?

Хотя вакцинация от ветрянки не входит в список обязательных, некоторые родители самостоятельно принимают меры. Это особенно важно для детей, находящихся в коллективах, где болезнь быстро распространяется. Ведь как признаёт Чернявская, если в группе заболел один ребёнок, заражения остальных практически неизбежны.