Почему удобно записываться к врачу на портале Госуслуг

Минздрав Рязанской области рассказал, в чём преимущества записи к врачу на портале Госуслуг.

Почему удобно использовать портал Госуслуг для дистанционной записи к врачу?

Вы сами планируете посещение врача и можете выбрать удобное для себя время посещения. Вы видите свободное время для записи на экране компьютера или смартфона — так выбирать значительно удобнее, чем по телефону или в регистратуре;

Сервис работает круглосуточно: Вы сами выбираете время, когда удобно записаться к врачу — из дома, в обеденный перерыв на работе, вечером после работы;

Вы получаете доступ к своим медицинским документам и документам ваших детей;

Если нет полиса ОМС, если нужно сменить регион страхования — сделать это можно в личном кабинете Госуслуг;

Можно получить необходимую информацию о медицинской реабилитации и записаться к врачу для получения направления;

Если нужно оформить/продлить инвалидность — записаться к врачу можно на портале Госуслуг;

На портале Госуслуг вы получаете доступ также к документам и информации о пособиях и льготах, а также к сервисам об автотранспорте, образовании и многим другим. И все это — не выходя из личного кабинета на портале Госуслуг, то есть не нужно запоминать несколько паролей и логинов.

Что можно:

Записаться на приём к врачу в поликлинику;

Перенести или отменить запись к врачу;

Управлять своими медицинскими документами;

Просматривать направления;

Записаться на приём по направлению;

Просматривать рецепты.

Что еще позволяет сервис:

Записать ребенка или другого человека, например, бабушку или дедушку в поликлинику, к которой они прикреплены;

Можно вызвать врача на дом;

Если вы не прикреплены к поликлинике, прикрепиться можно на портале Госуслуг не выходя из личного кабинета (в некоторых случаях нужно будет очно прийти в поликлинику);

Стать донором крови и её компонентов и записаться на сдачу крови на портале Госуслуг;

Записаться на диспансеризацию, в том числе на удаленную диспансеризацию;

Подать обращение на поддержку фонда «Круг добра».