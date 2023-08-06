Почему принято просить детей у Господа 7 августа: народные традиции православного праздника

7 августа представители духовенства вспоминают преподобную Анну, мать Богородицы. Считалось, что в этот день нужно просить у Господа ребёнка. Тем, кто хочет завести дитя, нужно усердно молиться.

Что можно и что нельзя делать 7 августа? С какими народными приметами связан этот день?

Запреты и традиции дня

Если у вас есть дети, помолитесь об их здоровье и благополучии. Считается, что в этот день добрым пожеланиям и намерениям суждено сбываться.

Нельзя много времени уделять веселью. Гуляния и разврат недопустимы. Вспомните сегодня заповеди, которые вам тяжелее всего соблюдать. И встаньте на путь искупления грехов.

Постарайтесь ни с кем не конфликтовать, не ругаться и не ссориться. Особенно если речь идёт о ваших близких. Если вы позволили себе нелестное слово в отношение родного человека, беды и несчастья могут свалиться на вашу голову.

Нельзя 7 августа пускать в дом незнакомцев. Считалось, что в обличии странников в дом жилище могут проникнуть тёмные силы.

В этот день запрещается охотиться и рыбачить. Мало того, что это занятие не принесёт успеха. Так ещё и может навлечь на вас большие неприятности.

Народные приметы 7 августа

Если ранним утром холодно – быть зиме ненастной;

Тёплая погода – к тёплой зиме;

Если дождь пошёл, то урожай зерновых будет богатым;

Большой урожай черёмухи – к большой удаче;

Если крестить и детей и играть свадьбы 7 августа, в жизни будет много счастья.