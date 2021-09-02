Побочным постковидным диагнозом может быть ожирение

Одним из симптомов, которые вызывает ковид, является искажение запахов. В медицинской среде это явление называют паросмией.

Вкусовые рецепторы часто не возвращаются в прежние границы. По этой причине переболевшие ковидом начинают неправильно питаться, употребляя не теплую, а холодную пищу.

Вирусолог Александр Шестопалов и иммунолог Артём Стрельников так прокомментировали лайфу ситуацию с постковидной паросмией:

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— У многих переболевших коронавирусом наблюдается паросмия — искажённое восприятие вкусов и запахов. При этом некоторые отмечают, что холодные блюда «воняют гораздо терпимее». Так как причины паросмии у переболевших ковидом ещё не выяснены, необходима консультация врача, психолога, а, возможно, и психиатра. Употребление в пищу холодной пищи может привести к гастриту и ожирению, — считают учёные.