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Победителем областного турслёта педагогов Рязанской области стала команда Рыбновского района

7 июля состоялось торжественное закрытие областного туристского слёта работников образовательных организаций Рязанской области (регионального этапа Всероссийского туристского слета педагогов).

В туристском слете приняли участие 8 команд — всего 100 педагогов. Участники не только стойко преодолели все конкурсные испытания, но и все «тяготы и лишения» туристской жизни — спортивные и бытовые трудности, жесткую борьбу с насекомыми, непереносимую жару за +30.

Выступая на закрытии турслёта председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина отметила, что задача туристского слёта педагогов заключается не только в популяризации туризма в образовательных учреждениях, но и в неформальном общении педагогов, развитии профессиональных компетенций педагогов в сфере туризма, налаживании новых дружеских связей между педагогическими коллективами.

По итогам лучшей командой, занявшей первые места во всех видах соревнований — «Туристическая полоса», «Контрольный туристический маршрут», «Спортивное ориентирование» — стала команда «Рыбное» (Рыбновский муниципальный район).

В профсоюзной конкурсной программе первыми стали спортсмены Пителинского муниципального района.

В общекомандном зачете места расположились следующим образом:

1 место — команда «Рыбное» (Рыбновский муниципальный район),

2 место — команда « Лесная братва» (Пителинский муниципальный район),

3 место — команда « Мещера» (Касимовский муниципальный район).

Председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина, глава администрации Пителинского района Андрей Гаврилов, директор областного центра детского туризма и краеведения Андрей Котанс наградили победителей кубками, медалями, грамотами, подарками.

Победители регионального этапа — команда «Рыбное» — представят Рязанскую область на финальном этапе Всероссийского туристского слета педагогов.

Победителем областного турслёта педагогов Рязанской области стала команда Рыбновского района
Победителем областного турслёта педагогов Рязанской области стала команда Рыбновского района
Победителем областного турслёта педагогов Рязанской области стала команда Рыбновского района
Победителем областного турслёта педагогов Рязанской области стала команда Рыбновского района
Победителем областного турслёта педагогов Рязанской области стала команда Рыбновского района
Победителем областного турслёта педагогов Рязанской области стала команда Рыбновского района
Победителем областного турслёта педагогов Рязанской области стала команда Рыбновского района
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