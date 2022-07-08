Победителем областного турслёта педагогов Рязанской области стала команда Рыбновского района

7 июля состоялось торжественное закрытие областного туристского слёта работников образовательных организаций Рязанской области (регионального этапа Всероссийского туристского слета педагогов).

В туристском слете приняли участие 8 команд — всего 100 педагогов. Участники не только стойко преодолели все конкурсные испытания, но и все «тяготы и лишения» туристской жизни — спортивные и бытовые трудности, жесткую борьбу с насекомыми, непереносимую жару за +30.

Выступая на закрытии турслёта председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина отметила, что задача туристского слёта педагогов заключается не только в популяризации туризма в образовательных учреждениях, но и в неформальном общении педагогов, развитии профессиональных компетенций педагогов в сфере туризма, налаживании новых дружеских связей между педагогическими коллективами.

По итогам лучшей командой, занявшей первые места во всех видах соревнований — «Туристическая полоса», «Контрольный туристический маршрут», «Спортивное ориентирование» — стала команда «Рыбное» (Рыбновский муниципальный район).

В профсоюзной конкурсной программе первыми стали спортсмены Пителинского муниципального района.

В общекомандном зачете места расположились следующим образом:

1 место — команда «Рыбное» (Рыбновский муниципальный район),

2 место — команда « Лесная братва» (Пителинский муниципальный район),

3 место — команда « Мещера» (Касимовский муниципальный район).

Председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина, глава администрации Пителинского района Андрей Гаврилов, директор областного центра детского туризма и краеведения Андрей Котанс наградили победителей кубками, медалями, грамотами, подарками.

Победители регионального этапа — команда «Рыбное» — представят Рязанскую область на финальном этапе Всероссийского туристского слета педагогов.