По улице Бирюзова изменят движение транспорта

В Рязани на улице Бирюзова ограничат движение транспорта. Это связано с проведением неотложного ремонта на участке тепловых сетей. Поэтому с 10:00 9 августа до 12:00 11 августа изменится схема движения городского общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Троллейбусы маршрутов №4 и 16 от остановки «Клуб завода ТКПО» будут двигаться по Октябрьской улице, Станкозаводской улице, улице Космонавтов и Промышленной улице, а затем продолжат свой маршрут. При направлении от остановки «Завод ТКПО» маршрут пройдет по Промышленной улице, улице Космонавтов, Станкозаводской улице и Октябрьской улице, далее по своему маршруту.

Автобусы №21, 73М2, 75М2 и 90М2 будут стартовать от остановки «Аптека» и следовать по Интернациональной улице, Станкозаводской улице, улице Космонавтов, Промышленной улице, а затем по своим маршрутам. При движении от «Завода ТКПО» маршрут будет: Промышленная улица, улица Космонавтов, Станкозаводская улица, Интернациональная улица, далее по маршруту.

Автобусы маршрута №27 от остановки «Клуб завода ТКПО» следуют по Октябрьской, Станкозаводской, Космонавтов и Промышленной улицам, после чего продолжают движение по своему маршруту. При выезде с остановки «Завод ТКПО» — по Промышленной улице, улице Космонавтов, Станкозаводской и Октябрьской улице, а затем по своему маршруту.

Автобусы маршрута №42М2 от остановки «ул. Космонавтов» двигаются по улице Космонавтов и Промышленной улице, а затем продолжают свой маршрут. Исключение составляет направление от «Завода ТКПО», где движение пройдет по Промышленной улице и улице Космонавтов, далее по маршруту.