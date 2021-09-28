По итогам полугодия доходы бюджета Рязани выросли почти на 3 млрд рублей

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязгордумы депутаты обсудили отчет об исполнении бюджета Рязани за 1 полугодие 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба представительного органа.

Как было сказано, бюджет Рязани на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов был утвержден со следующими параметрами на 2021 год: доходы — 10,5 млрд руб., расходы — 10,9 млрд руб. В результате трех уточнений за первое полугодие доходы и соответственно расходы бюджета были увеличены почти на 3 млрд рублей.

Также депутаты рассмотрели информацию о принятых мерах по снижению задолженности в бюджет города за первое полугодие 2021 года. Как было сказано, объем задолженности в бюджет по состоянию на 1 июля 2021 года в целом не претерпел существенных изменений относительно начала года и составил 1 млрд 102 млн рублей, а относительно аналогичного периода 2020 года снизился на 111 млн рублей.

С начала года налоговая недоимка сократилась на 38 млн рублей до величины в 414 млн рублей, прежде всего, за счет правоприменительных действий налоговых органов по ее взысканию.

Рост неплатежей отмечен по земельному налогу — на 30 млн рублей. Максимальная задолженность сохраняется по арендной плате за землю, за первое полугодие 2021 года она выросла на 35 млн рублей и составила 442 млн рублей.

Недоимка по арендной плате за использование муниципального имущества в текущем году выросла на 4 млн рублей до уровня 112 млн рублей.

Администрацией Рязани направлено 2587 требований о добровольном погашении задолженности на общую сумму 310 млн рублей, погашено — 18 млн. В судебные органы подано 152 иска о взыскании задолженности на общую сумму 67 млн, погашено — 16 млн.

В службу судебных приставов на принудительное исполнение судебных решений направлено 143 исполнительных листа на общую сумму 70 млн рублей, погашено — 6 млн рублей.