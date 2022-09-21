По итогам I полугодия доходы бюджета Рязани выросли на 5,4%

Рост доходов бюджета Рязани за первое полугодие составил 5,4%. О позитивной динамике доходов города сообщили на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской думы.

Депутаты обсудили также принятые меры по снижению задолженности в бюджет Рязани за первое полугодие. Задолженность на 1 июля составила 1 млрд 23 млн рублей. Это на 7,1% меньше, чем год назад. Снижение произошло на 79 млн рублей.

Налоговая недоимка сократилась на 9,3% – 37 млн рублей. Однако выросли неплатежи по НДФЛ, налогам на совокупный доход и земельному налогу. В течение всего первого полугодия мэрия Рязани применяла комплексные меры по взысканию недоимки.

Члены комитета рассмотрели отчёты структур городской администрации о проведённых работах в сферах ремонта, строительства и благоустройства.

В заключение заседания депутаты утвердили план работы комитета на IV квартал 2022 года.