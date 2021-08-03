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По факту изнасилования полицейским 18-летней девушки в Саратове возбудили уголовное дело

Елена Лобанова
По факту изнасилования полицейским 18-летней девушки в Саратове возбудили уголовное дело
Фото "Взгляд-инфо"
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В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования 18-летней девушки полицейским. Об этом сообщает «КП — Саратов«. 

Ранее девушка уверяла, что ночью 20 июля ее изнасиловал полицейский. По ее словам, все произошло в комнате для задержания. Там правоохранитель избил и изнасиловал девушку. 

Некоторые источники сообщали, что причиной такого поступка могла послужить ссора девушки с местной жительницей. Муж женщины попросил знакомого полицейского разобраться с обидчицей его жены. 

Однако в отделении сообщили, что 33-летний дежурный ни в чем не виноват. По словам самого мужчины, в комнате была его знакомая, с которой все было по обоюдному согласию. После инцидента подозреваемый взял больничный. 

Во вторник, 3 июля, стало известно о возбуждении уголовного дела по ст. 91 УК РФ.

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