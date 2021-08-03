По факту изнасилования полицейским 18-летней девушки в Саратове возбудили уголовное дело

- Advertisement -

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования 18-летней девушки полицейским. Об этом сообщает «КП — Саратов«.

Ранее девушка уверяла, что ночью 20 июля ее изнасиловал полицейский. По ее словам, все произошло в комнате для задержания. Там правоохранитель избил и изнасиловал девушку.

Некоторые источники сообщали, что причиной такого поступка могла послужить ссора девушки с местной жительницей. Муж женщины попросил знакомого полицейского разобраться с обидчицей его жены.

Однако в отделении сообщили, что 33-летний дежурный ни в чем не виноват. По словам самого мужчины, в комнате была его знакомая, с которой все было по обоюдному согласию. После инцидента подозреваемый взял больничный.

Во вторник, 3 июля, стало известно о возбуждении уголовного дела по ст. 91 УК РФ.