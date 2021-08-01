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Воскресенье, 1 августа, 2021
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В Саратове полицейского заподозрили в изнасиловании 18-летней девушки

Никита Брыкин
В Саратове полицейского заподозрили в изнасиловании 18-летней девушки
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Сотрудника полиции проверяют на предмет изнасилования 18-летней девушки в ОП № 4 Ленинского района на улице Ипподромная, пишет портал «Взгляд-инфо».

Инцидент мог произойти ночью 20 июля. Предполагаемая жертва подала заявление, из текста которого следует, что в помещении для задержанных ее избил, а затем изнасиловал 33-летний дежурный.

Как следует из публикаций СМИ, изнасилование мог заказать гражданин, возмущенный ссорой своей жены и потерпевшей. Он попросил друга-полицейского провести с обидчицей супруги «профилактические мероприятия».

Источник в правоохранительных и надзорных органах рассказал о версии случившегося с точки зрения оперативного дежурного ОП №4. По его словам, в его кабинете побывала знакомая. Мужчина вступил с ней в добровольный половой контакт. После инцидента полицейский взял больничный и госпитализировался.

Как рассказал адвокат Илья Курапов, страж порядка отрицает вину и настаивает на своей невиновности. Пока он не задержан.

В ситуации, получившей широкий резонанс, разбираются руководители областной полиции, региональной прокуратуры и СУ СКР.

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