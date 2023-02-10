По Белгороду ездит автомобиль с огромной ракетой и надписью «На Вашингтон»

Жители Белгорода обратили внимание на автомобиль, владелец которого разместил на крыше муляж ракеты с надписью «Вернуть летные задания. На Вашингтон».

Фотографии с городских улиц с участием необычного транспортного средства опубликовал телеграм-канал «Белгород №1. Люди».

«Сарматмобиль в Белгороде», – пошутили авторы публикации.

На лобовом стекле также размещен портрет Владимира Путина, а на одной из дверей – георгиевская лента.

Предположительной, машина принадлежит активисту НОД Равилю Гариффулину.