Плеск победы: пловцы из Рязани привезли награды с чемпионата России

Завершился чемпионат России по зимнему плаванию «Кубок Арктики-2025». Соревнования проходили в Мурманске с 19 по 24 марта. Об этом сообщает Федерация зимнего плавания Рязанской области.

В чемпионате приняли участие около 300 спортсменов из 44 регионов России, в том числе и из Рязанской области. Спортсмены выступили в рамках юбилейного 90-го Праздника Севера на Семеновском озере.

Рязанец Александр Сык завоевал награды в дистанциях на 25, 50 и 100 метров вольным стилем, 25 – баттерфляем, 50 и 100 – брассом. Елена Агеева из Рязани получила второе место на дистанции 50 метров брассом. Виталию Власову немного не хватило до призового места.