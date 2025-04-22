Пять лесных пожаров потушили в Рязанской области за неделю

За прошедшую неделю, с 14 по 20 апреля, на территории лесного фонда в рязанской области зафиксировано 5 лесных пожаров. Об этом сообщает региональное министерство природопользования.
Общая площадь возгораний составила 13,92 гектара. Пожары произошли в следующих лесничествах:
Сасовское,
Спасское,
Солотчинское,
Шиловское.
Все возгорания были ликвидированы в день обнаружения. Переход огня на населённые пункты и объекты инфраструктуры не допущен.
Кроме того, за указанный период силы и средства «Пожлеса» были задействованы в тушении:
29 возгораний сухой растительности,
2 бытовых пожаров.