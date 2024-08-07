Пять человек пострадали в ДТП на трассе М5 в Шиловском районе

6 августа около 6:30 на 265-м километре автодороги М-5 «Урал», в Шиловском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили «Форд Фокус», которым управляла 68-летняя жительница Москвы, и «Рено Трафик», за рулём которого находился 47-летний житель Сараевского района.

В результате ДТП водители обоих автомобилей, а также пассажиры «Рено», которым 18, 50 и 67 лет, обратились за медицинской помощью.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.