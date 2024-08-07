Среда, 7 августа, 2024

Пять человек пострадали в ДТП на трассе М5 в Шиловском районе

Автор: 7info

Опубликовано

6 августа около 6:30 на 265-м километре автодороги М-5 «Урал», в Шиловском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили «Форд Фокус», которым управляла 68-летняя жительница Москвы, и «Рено Трафик», за рулём которого находился 47-летний житель Сараевского района.

В результате ДТП водители обоих автомобилей, а также пассажиры «Рено», которым 18, 50 и 67 лет, обратились за медицинской помощью.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

Пять человек пострадали в ДТП на трассе М5 в Шиловском районе
Пять человек пострадали в ДТП на трассе М5 в Шиловском районе

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Московском зоопарке появился хвостатый сотрудник

В Москве подростка укусила голубая ядовитая змея

Владельцев домашних животных обяжут зарегистрировать своих питомцев

Организаторы «Неба России» опубликовали программу работы фестивальной площадки

В Рязани заметили уток, которые плавали в пруду среди мусора

Опубликована программа фестиваля «Битва на Воже»

Экосистема Байкала находится в опасности

Грибники в Рязанской области повстречали на лесной тропинке бобра

В РязГМУ прокомментировали сбор отпечатков пальцев у студентов

Дорожные фонари установят на 40 километрах дорог в Рязанской области до конца августа

В Рязанской области реализовали 26 проектов по программе местных инициатив

Пять человек спасены на пожаре в центре Рязани