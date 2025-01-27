Пьяный водитель съехал в кювет в Рязани

В Рязани пьяный водитель съехал в кювет. Об этом сообщает полиция области.

Сотрудники полиции по Рязанской области заметили в окраине города Рязани автомобиль «Хавал», который съехал в кювет. Полицейские поинтересовались у водителя автомобиля о его состоянии здоровья и не нужна ли помощь.

Во время общения у 49-летнего водителя заметили признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1,235 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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Составлен протокол. Мужчине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управлять транспортным средством от 1,5 до 2 лет.