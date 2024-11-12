Вторник, 12 ноября, 2024
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Пьяный мигрант порезал мать в Новой Москве

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Алексей Самохин
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В Новой Москве пьяный мигрант порезал ножом свою мать, сообщает «Московский комсомолец».

По данным СМИ, инцидент случился вечером 10 ноября в селе Остафьево Новомосковского административного округа. В гости к уроженцу Узбекистана, который 15 лет живёт в России, приехала тётя с сыном. Хозяин дома устроил застолье с алкоголем.

Выпив, мужчины поругались. Гость обвинил хозяина в том, что он живёт намного лучше, чем он сам и другие родственники. Мужчина схватился за нож, его попыталась остановить 52-летняя мать. Сын несколько раз ударил женщину лезвием ножа в шею.

После этого мигрант начал угрожать прибежавшим на шум соседям. К счастью, дебошира успокоили полицейские.

Пострадавшую госпитализировали и оказали ей срочную медицинскую помощь, состояние оценивается как стабильно нормальное. Сына женщины доставили в участок.

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