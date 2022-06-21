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Вторник, 21 июня, 2022

Пьяная рязанка повесила собаку на дереве из-за убитых кур

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7info

Пьяная рязанка повесила собаку на дереве из-за убитых кур

В Сапожковском районе установили подозреваемую в убийстве собаки в Фабричной слободе. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Заявление об убийстве животного в полицию написала 19-летняя местная жительница. Собака охраняла дом недавно умершего родственника девушки, живя в будке у забора. Однажды рязанка пришла проведать животное и увидела, что собака повешена за шею на яблоне около дома.

По факту убийства полиция завела уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). В совершении преступления подозревают 54-летнюю местную жительницу.

Женщина рассказала, что собака душила кур. Выпив, подозреваемая пришла к соседнему дому, отвязала собаку от будки и повесила на ближайшем дереве.

Максимальное наказание по статье — 3 года лишения свободы.

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