Пилот из Рязани примет участие в первом фестивале большого дрифта RDS FEST

12 июля на столичном автодроме Moscow Raceway пройдёт первый фестиваль большого дрифта RDS FEST от команды Российской Дрифт Серии. Ярким событием программы станет RDS MATSURI — свободные заезды по двум конфигурациям.

Участник из Рязани Михаил Бородин выйдет на профессиональный трек, чтобы показать все, на что он способен. Пилот уже участвовал в соревнованиях Российской Дрифт Серии, в этом сезоне заезды Михаила можно было увидеть на соревнованиях RDS Open на территории автоспортивного комплекса ATRON International Circuit.

Для RDS MATSURI Бородин выбрал легендарный для автоспорта автомобиль — Nissan Silvia S14. Пилот настроен показать зрелищный и дымный дрифт.

Фестиваль RDS FEST в этом году пройдёт впервые. Гостей ждут заезды звёзд российского дрифта и судей Российской Дрифт Серии, шоу-активности от легендарных пилотов RDS GP, динамичная концертная программа, выставка автомобилей, работа лектория и многих других тематических площадок, сообщает пресс-служба RDS FEST.