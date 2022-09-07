ПФР выплатит около 20 тысяч рублей россиянам, в семье которых в сентябре появится ребёнок

Россияне, в семье которых в течение сентября появится ребёнок, смогут получить единовременную выплату от Пенсионного фонда России.

Как отмечается в Telegram канале Семейный бюджет, рассчитывать на деньги от ПФР смогут также те, кто взял ребёнка из детского дома, то есть стал опекуном или усыновил.

Выплата положена всем жителям страны независимо от уровня доходов семьи. Однако способ начисления средств зависит от трудового статуса. Работающие граждане получат выплату через работодателей, а неработающие с 2022 года получают деньги через Пенсионный фонд.

Размер пособия – примерно 20 тысяч рублей. Если в регионе действует районный коэффициент, сумму умножат на него.

Для получения денег необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России. Документы рассмотрят в течение 10 рабочих дней, затем средства зачислят на банковскую карту родителей. Произойдёт это в срок до 5 рабочих дней.

Таким образом, тем, кто обратился за пособием в начале сентября, выплата поступит на счёт до 23-го числа.