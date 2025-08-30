Суббота, 30 августа, 2025
22.4 C
Рязань
Общество

Песня о Рязани «О, кремли» в исполнении Валентины Толкуновой и артистки музтеатра прозвучала в День города

Анастасия Мериакри

29 августа в областной рязанской филармонии состоялся торжественный приём в честь 930-летия города Рязани.

В 1995 году Рязань отмечала свое 900-летие. Столь значимая дата требовала достойного музыкального оформления. На стадионе ЦСК во время финального театрализованного представления должна была звучать песня, наполняющая рязанцев гордостью за свой древний город с 900-летней историей. И такая песня появилась. Слова написал Нурислан Ибрагимов, а музыку – Андрей Ильин. Исполнила «О, кремли!» Валентина Толкунова. Народная артистка РСФСР покорила стадион.

29 августа 2025 года, спустя 30 лет, на экране рязанской филармонии показали исторические кадры — песня о Рязани «О, кремли!» прозвучала в исполнении Валентины Толкуновой. К народной артистке присоединилась солистка Рязанского областного музыкального театра Наталья Нелюбина.

Возрастное ограничение 0+.

Самые читаемые материалы

Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Новости России

Священник объяснил, как нужно молиться об исцелении 

Он называл болезнь следствием греха и объяснял, как к этому относиться и что делать, чтобы обрести настоящую любовь и блаженство.
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Новости России

«Как в анекдоте»: Сладков рассказал, чем его удивил Белоусов при личной встрече

Министр обороны Андрей Белоусов глубоко погрузился в ситуацию, происходящую...
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.

Последние новости

Общество

В Рязани ведут прямую трансляцию с торжественных мероприятий, посвященных 930-летию города

Большой праздничный концерт «Знай наших» пройдет на Главной сцене у цирка с 12:00 до 22:00. Ведущие Ингрид Олеринская и Илья Малаков представят зрителям лучших из лучших
Погода

В День знаний рязанцам пообещали теплую погоду без осадков

В ближайшие дни, включая 1 сентября, рязанцев ждет теплая погода без осадков, которую обеспечит небольшой антициклон, медленно смещающийся на восток.
Общество

930 человек приняли участие в рязанской «змейке» в честь юбилея города

В Верхнем городском парке все желающие могли познакомиться с музыкальными коллективами, творчеством и ремеслом 14 муниципальных образований Рязанской области.
Общество

Рязанцам рассказали о ходе ремонтных работ в доме, пострадавшем из-за возгорания кровли в мае 2025 года

Ход работ курируют на постоянной основе инженеры ФКР, жители отмечают, что все оперативные вопросы решаются в рабочем порядке.
Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Новости России

Эксперт рассказал, при каких условиях могли бы спасти альпинистку Наговицину

Эксперт также отметил, что с вершины пика Победы ещё никого не спасали из-за экстремальных условий.
Новости России

Российские «эфпивишки» атаковали «азовцев»* на лодках: что известно об операции на «озере мертвецов»

Российская разведка засекла повышенную активность на берегу, и операторы БПЛА были готовы к атаке. Когда боевики отчалили, их атаковали российские дроны.
Новости мира

Подпольщик Лебедев объяснил «радиоактивный» интерес Франции к Украине

Это может быть не просто «бесплатная» помощь, а выгодный бизнес, в рамках которого Франция получает доступ к урановым рудам