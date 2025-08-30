Песня о Рязани «О, кремли» в исполнении Валентины Толкуновой и артистки музтеатра прозвучала в День города

29 августа в областной рязанской филармонии состоялся торжественный приём в честь 930-летия города Рязани.

В 1995 году Рязань отмечала свое 900-летие. Столь значимая дата требовала достойного музыкального оформления. На стадионе ЦСК во время финального театрализованного представления должна была звучать песня, наполняющая рязанцев гордостью за свой древний город с 900-летней историей. И такая песня появилась. Слова написал Нурислан Ибрагимов, а музыку – Андрей Ильин. Исполнила «О, кремли!» Валентина Толкунова. Народная артистка РСФСР покорила стадион.

29 августа 2025 года, спустя 30 лет, на экране рязанской филармонии показали исторические кадры — песня о Рязани «О, кремли!» прозвучала в исполнении Валентины Толкуновой. К народной артистке присоединилась солистка Рязанского областного музыкального театра Наталья Нелюбина.

Возрастное ограничение 0+.