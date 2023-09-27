Пешая прогулка по историческим вехам эволюции связи в Рязани

Начну издалека….Я давно «дружу» со связью. Моя профессиональная деятельность в качестве пиарщика проходила в МТС, Электросвязи Рязанской области и в МегаФоне. Как следствие – 7 мая для меня навсегда профессиональный праздник, а мультисервисная транспортная сеть вполне понятное сочетание слов.

То, что комьюнити связистов – это особое лингвистическое явление, я узнала, как только пришла на работу. Директор чётко сформулировал главную задачу моей деятельности – переводить общественности информацию с «птичьего» языка на русский.

«Птичьим» его называют в профессиональной среде, вероятно, потому, что в Античности, от которой, собственно, человечество и начало свою идентификацию, известным способом передачи данных была «голубиная почта».

Проследить эволюцию связи на региональном уровне сегодня с помощью интернета может школьник. А вот превратить историю в увлекательный процесс под силу только пресс-секретарю Ростелекома Елене Карповой, которая, собрав осенним погожим днём журналистов, организовала пешеходную экскурсию по центру Рязани. Оказывается здесь каждый закоулок «помнит» телефонные столбы и провода, именуемые на языке связистов «воздушкой».

За исторический креатив отвечала Ксения Паначёва – известный в городе экскурсовод. Путников развлекали тематическими играми, потчевали чаем с рязанскими пряниками, веселили профессиональными байками.

Финальной остановкой стала центральная площадь Рязани, исторически Хлебная, где в одноимённой кухмистерской, в тёплой и дружественной обстановке, прошло награждение участников XII конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее».

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