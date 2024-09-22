Первый общегородской субботник состоялся в Рязани

В Рязани 21 сентября, в рамках осеннего месячника, состоялся первый общегородской субботник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

В субботнике участвовали около 200 человек: сотрудники администрации, префектур, муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, неравнодушные рязанцы.Они навели порядок на территории 3-его Борковского карьера от остановки общественного транспорта в сторону Шпалозавода, в зеленой зоне от ул. Новоселов до ул. Зубковой, в парек им. Ю.А.Гагарина, в зеленой зоне на ул. Нахимова и на ул. Костычева между д.5 и д.9, ул.Костычева между д.17 и д.19 в районе трубопровода и на Касимовском шоссе во дворе д.36, к.1.

Сообщается, что за этот день удалось убрать 100 кубометров различного мусора, веток, сухой листвы и древесных отходов.

Следующие общегородские субботники запланированы на 28 сентября, 5 и 12 октября. К участию в работах по благоустройству и санитарной очистке приглашаются все предприятия, организации всех форм собственности, учреждения и жители города. С собой необходимо иметь перчатки. Инвентарь для работы будет предоставлен на местах дислокаций сотрудниками Дирекции благоустройства города.