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Первые валидаторы для оплаты проезда появились в Костроме на двух маршрутах

Елена Лобанова
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В Костроме появились первые валидаторы для оплаты проезда безналичным способом. Новую систему тестируют на двух муниципальных маршрутах. Об этом сообщает ГТРК «Кострома». 

Терминалы закреплены на поручнях рядом с кабиной. Оплачивать проезд с помощью валидатора можно как банковскими картами, так и мобильными телефонам, на которых есть такая встроенная функция. Стоимость проезда в этом случае составит 22 рубля. 19 рублей заплатят держатели «МастерКард». 

В тестовом режиме терминалы будут работать четыре месяца на 73-м и 76-м маршрутах. Спустя некоторое время к ним добавят еще маршруты №№ 1, 2, 9, 18. Перевозчики уверяют, что таким способом пользуется половина пассажиров. 

Льготные карты валидатор не принимает. Однако такие люди все же могут поехать на этом транспорте, передав карту водителю. 

— Сейчас мы думаем, как сделать так, чтобы льготники также пользовались терминалом. В час-пик в транспорте всегда много народу, а благодаря валидаторам процедура оплаты проезда сокращается в разы. Наша задача — сделать жизнь костромичей проще, удобнее и комфортнее, — рассказал директор МУП «Троллейбусное управление» Сергей Гайдуков.

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