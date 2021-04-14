Первые валидаторы для оплаты проезда появились в Костроме на двух маршрутах

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В Костроме появились первые валидаторы для оплаты проезда безналичным способом. Новую систему тестируют на двух муниципальных маршрутах. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Терминалы закреплены на поручнях рядом с кабиной. Оплачивать проезд с помощью валидатора можно как банковскими картами, так и мобильными телефонам, на которых есть такая встроенная функция. Стоимость проезда в этом случае составит 22 рубля. 19 рублей заплатят держатели «МастерКард».

В тестовом режиме терминалы будут работать четыре месяца на 73-м и 76-м маршрутах. Спустя некоторое время к ним добавят еще маршруты №№ 1, 2, 9, 18. Перевозчики уверяют, что таким способом пользуется половина пассажиров.

Льготные карты валидатор не принимает. Однако такие люди все же могут поехать на этом транспорте, передав карту водителю.