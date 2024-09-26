«Первая помощь с Анфисой Чеховой»: серия короткометражек о правилах безопасности на работе выходит на ТВ

Что объединяет неумелого стажера, таксиста и ревнивую девушку? Правила безопасности на рабочем месте. Увлекательные истории со звездами кино о безопасности на работе выйдут на канале «Большой эфир» от «Триколор».

Вместо офисной рутины на новой работе стажер решает взяться за инструктаж по технике безопасности и начинает настоящую битву с коллегами и директором, роль которого играет Нонна Гришаева. О разрешении этого конфликта расскажет фильм «Стажер» — первая короткометражка в серии «Безопасная работа», которая выйдет на канале «Большой эфир» 28 сентября в 20:00 по московскому времени.

Кинопроект инициирован Ассоциацией «Безопасность и качество» для привлечения внимания широкой аудитории к вопросам соблюдения правил безопасности на рабочем месте. Главные роли в фильмах исполнили Нонна Гришаева, Иван Кокорин, Константин Юшкевич, Эвелина Бледанс, Анфиса Чехова, Алена Хмельницкая, Елена Захарова, Михаил Сафронов и другие актеры.

«Каждый из фильмов раскроет одну из историй в сфере безопасности у работников разных профессий. Мы прокатимся на такси, побываем на строительной площадке, на заводе и даже вспомним уроки первой помощи с Анфисой Чеховой. Рады показать зрителям по всей стране проект, в котором кинодраматургия сочетается с полезными прикладными знаниями», — сказал генеральный продюсер «Триколор» Михаил Анисимов.

Проект «Безопасная работа» включает шесть короткометражных фильмов, основанных на реальных событиях: «Стажер», «Таксист», «Каска», «Перегруз», «Советы от Петровича» и «Первая помощь с Анфисой Чеховой». Подключаться к просмотру очередной короткометражки можно на канале «Большой эфир» от «Триколор» по субботам, с 28 сентября, в 20:00 по московскому времени. Повторы — по воскресеньям, в 12:00. Канал доступен не только спутниковым клиентам оператора, но и всем желающим в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ».