Перспективный ученый из Вологды трагически умерла в 23 года

В Вологде трагически погибла 23-летняя девушка, которая была перспективным ученым, пишет издание «Провинция».

Она училась в научно-исследовательском центре ИСЭРТ РАН. Кроме того, после школы она поступила в Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого.

Источники портала уточнили, что смерть девушки не имеет криминальный характер и связана с ее личными переживаниями.

Девушка регулярно участвовала в олимпиадах по информатике и английскому языку. Проводится проверка.