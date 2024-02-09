Перспективный ученый из Вологды трагически умерла в 23 года

В Вологде трагически погибла 23-летняя девушка, которая была перспективным ученым, пишет издание «Провинция».
Она училась в научно-исследовательском центре ИСЭРТ РАН. Кроме того, после школы она поступила в Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого.
Источники портала уточнили, что смерть девушки не имеет криминальный характер и связана с ее личными переживаниями.
Девушка регулярно участвовала в олимпиадах по информатике и английскому языку. Проводится проверка.
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