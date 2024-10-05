Суббота, 5 октября, 2024

Период засухи в Москве и соседних областях закончен

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от gpointstudio на Freepik

Закончился период засухи в Москве и соседних с ней областях. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам учёного, в столице и регионах нечерноземья пошли дожди. Для Рязани это также справедливо — дождь в городе начался вчера вечером, сегодня осадки продолжились. 

Вильфанд отметил, что в регионах Черноземья — Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской областях — сильных дождей пока не ждут. В сентябре там не выпало «ни капли» осадков.

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