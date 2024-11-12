Перинатальный центр назвал популярные имена новорождённых: Демьян и Варвара

В октябре в Рязанском перинатальном центре было зарегистрировано рождение 74 малышей. Об этом сообщает официальная страница медицинского учреждения ВКонтакте.
Родилось 38 девочек и 36 мальчиков.
На втором месте по популярности девичьих имён — Ксения и София.
В числе редких имён — Амелия и Эвелина.
Популярное раньше имя Валентина теперь не так распространено — так назвали только одну девочку.
Среди мальчишеских имён очень неожиданный результат: впервые прозвучавшее за последние три месяца и сразу на первом месте — Демьян.
Второе место у Гордея, Евгения, Кирилла, Тимофея.
Редкими именами стали Родин и Иоанн.
Некогда популярным, а теперь почти уникальным именем у карапузов мужского пола оказался Федор.