Вторник, 12 ноября, 2024
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Перинатальный центр назвал популярные имена новорождённых: Демьян и Варвара

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Алексей Самохин
Изображение от onlyyouqj на Freepik

В октябре в Рязанском перинатальном центре было зарегистрировано рождение 74 малышей. Об этом сообщает официальная страница медицинского учреждения ВКонтакте.

Родилось 38 девочек и 36 мальчиков.

— Среди имен для принцесс пальму первенства, потеряв ее только на месяц, опять получила Варвара, — говорится в сообщении.

На втором месте по популярности девичьих имён — Ксения и София.

В числе редких имён — Амелия и Эвелина.

Популярное раньше имя Валентина теперь не так распространено — так назвали только одну девочку.

Среди мальчишеских имён очень неожиданный результат: впервые прозвучавшее за последние три месяца и сразу на первом месте — Демьян.

Второе место у Гордея, Евгения, Кирилла, Тимофея.

Редкими именами стали Родин и Иоанн.

Некогда популярным, а теперь почти уникальным именем у карапузов мужского пола оказался Федор.

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