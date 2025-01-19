Пережаренные факты. Как два происшествия в рязанских школах стали поводом для хайпа

«Ученик ранил одноклассника, выстрелив в голову». «Рязанский школьник получил пулю из травматического пистолета». «В правительственном квартале случился пожар». «Огнеборцев заметили в историческом центре Рязани». Казалось бы, по таким кричащим заголовкам можно сделать вывод о том, что на территории областного центра случилось два жутких ЧП. Однако, если вникнуть в детали, то получается, что падкие на сенсации журналисты, пытаясь, как сейчас модно говорить, «поймать хайп», явно преувеличили масштабы происшедшего.

Резонанс от игрушечной пули

В среду, 15 января, в 12 часов 12 минут восьмиклассник рязанской школы № 47, что расположена на улице Великанова в Московском микрорайоне города, выстрелил в одноклассника из пластмассового игрушечного пистолета, приобретенного на одном из маркетплейсов. Поначалу СМИ сообщили о сотрясении мозга и закрытой черепно-мозговой травме у потерпевшего, доставленного в областную клиническую больницу. Прозвучала информация о служебной проверке, начатой чиновниками от образования. Правда, уже через несколько часов оказалось, что у парня от попадания круглой пластиковой пульки всего лишь большая шишка, и никакой угрозы жизни и здоровью нет.

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В общем, детское хулиганство без серьезных последствий. Похожие ситуации возникали и год, и два, и двадцать, и тридцать лет назад, только орудия ребячьей агрессии были попроще: пеналы, учебники, ручки, карандаши и рогатки.

Виноватых в этом мальчишеском инциденте не стоит искать среди учителей. Надеемся, что достаточно будет одного откровенного и убедительного разговора с родителями зачинщика и пострадавшего. Полагаем, что городским и областным образовательным ведомствам стоит обратить особое внимание не на озорство с пистолетом, а на проблемы подростковой наркомании, буллинга в отношении детей и обеспечение комфортного психологического климата для учеников при подготовке и во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

Огнетушитель в полном порядке

В четверг, 16 января, в 20:14 сработала пожарная сигнализация в детской музыкальной школе № 1 имени Е.Д. Аглинцевой. Это учреждение находится на пересечении улиц Ленина и Свободы, в нескольких десятках метров от комплекса зданий областного правительства. Спецтехника прибыла на место происшествия через считанные минуты, но ее наличие в статусном квартале вызвало ажиотаж в интернете. Правда, возгорание было потушено очень быстро, и через четверть часа после тревожного сигнала рядом со школой практически ничего не напоминало о неприятном событии.

На следующий день после происшествия его обстоятельства прокомментировал директор музыкальной школы Сергей Ваньков. Сергей Алексеевич пояснил представителям СМИ, что никаких причин для паники нет. Задымление возникло из-за того, что в туалете дети подожгли корзину с бумагой. Система оповещения своевременно сработала, пожарные приехали через четыре минуты, воспользовавшись для тушения огнетушителем, принадлежавшим школе.

Почетный работник общего образования РФ отметил, что пламя на площади менее одного квадратного метра ликвидировали за считанные минуты, а после уборки в туалетной комнате следов детского озорства практически не осталось.

Понятно, что среди журналистов всегда будут люди, кто пытается, не разобравшись, поскорее поделиться с читателями жареными фактами ради сиюминутной популярности. Но в нашей профессии далеко не все следуют таким сомнительным принципам. Поэтому тем, кто сейчас просматривает этот материал, советуем при знакомстве с новостями получать информацию из СМИ, которым вы доверяете, и для понимания происходящего анализировать сведения из нескольких источников.