Переплата по ипотеке может увеличиться до 40% после отмены льгот

Размер переплаты по ипотеке в регионах, где отменят льготные условия, в среднем увеличится примерно на 40%, а итоговая стоимость кредита — почти на 13%. Такие подсчеты для займа сроком на 15 лет для «Известий» сделали участники рынка недвижимости.

С весны 2020-го в России действует антикризисная программа льготной ипотеки под 6,5% на новостройки. Часть банков, используя субсидию, выдают кредиты по более выгодным условиям — под 5,85-6,1% годовых, сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Программа действует до 1 июля 2021 года. Затем, как сообщали «Известия», ее могут продлить только в 24 регионах. В их числе Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская области.

При популярном сроке ипотеки в 15 лет и сумме первоначального взноса 15%, если после отмены субсидированной ставки на новостройки она с минимальных 5,85% вырастет до 8% (без субсидирования) итоговая стоимость квартиры с учетом переплаты по процентам вырастет почти на 13%, сообщила Татьяна Решетникова. Сама переплата увеличится на 42,7% (при выплате кредита по графику), добавила она.

Сегодня средняя ставка по базовым программам на новостройки составляет около 7,9%, напомнил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Во второй половине года на размер ипотечной ставки повлияет и ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, добавил эксперт. В марте регулятор повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5% годовых, напомнил он.

— В условиях высокой инфляции дальнейший рост ставки неизбежен, и к концу года она может превысить 5%. В этом случае размер базовой ставки по кредитам для новостроек увеличится как минимум до 8%, а по самым пессимистичным прогнозам — до 9%, —указал Андрей Колочинский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Затратные метры: переплата по ипотеке может вырасти на 40% после отмены льгот.