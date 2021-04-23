Передвижная лаборатория по исследованию воздуха в Рязани работает круглосуточно

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На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы депутаты обсудили отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» за прошлый год. Основными среди мероприятий, проведенных в 2020 году, стали первый этап работ по ликвидации свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево и проведение работ по реабилитации и благоустройству водоемов в районе Борок и поселка Мирный.

Депутат Дмитрий Володин обратил внимание на несанкционированную свалку мусора вдоль открытого русла реки Лыбедь до места ее впадения в Трубеж. Депутатов Рязанской городской Думы особо волновала тема состояния рязанского воздуха. Александр Кривов рассказал о многочисленных жалобах жителей микрорайона Песочня. Представитель администрации отметил, что передвижная лаборатория по исследованию воздуха работает круглосуточном режиме, информация направляется в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру для необходимых мер реагирования. Кроме того, депутаты подняли вопрос о восстановлении зеленых насаждений вдоль проезжей части улиц города.

Также на заседании комитета рассмотрели отчет о реализации «Адресной инвестиционной программы города Рязани» за 2020 год. В рамках программы были проведены работы по благоустройству гражданского кладбища «Богородское-2», разработана проектная документация для строительства общеобразовательных школ в районах Кальное и Семчино и пристроек к зданиям детских садов.