Передано в суд дело о хищении с рязанского предприятия имущества на 400 млн рублей

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора рязанского предприятия, обвиняемого в присвоении, совершенном организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, в 2012 году заместитель генерального директора по экономике и финансам государственного предприятия в городе Рязани, осуществлявшего в том числе изготовление, сборку и поставку продукции для организаций нефтедобывающей промышленности, вошел в состав устойчивой организованной группы, созданной и возглавляемой руководителем юридического лица. В указанную группу на добровольной основе также входили сын и зять генерального директора предприятия, занимавшие ключевые руководящие должности в юридическом лице и его дочернем обществе. Действуя в составе организованной группы, с четким распределением ролей между ее участниками, с целью незаконного обогащения в период 2012-2015 годов фигурант с сообщниками совершили хищение вышуказанной продукции стоимостью 433 млн рублей путем использования сложной схемы фиктивного документооборота о якобы имевшей место передаче продукции подконтрольным фирмам-лжепосредникам, причинив ущерб предприятию в особо крупном размере.

Кроме того, в 2014 году фигурант совместно с сыном руководителя юридического лица, воспользовавшись наличием созданного организованной группой формального документооборота, с использованием своего служебного положения похитил путем обмана денежные средства дочернего общества предприятия в размере более 13,5 млн рублей.

Ущерб, причиненный преступлениями возмещен на сумму более 142 млн рублей. В ходе следствия получены сведения о принадлежащих фигуранту ценных бумагах стоимостью более 46 миллионов рублей, на которые по ходатайству следователя наложен арест, также наложен арест на имущество соучастников обвиняемого на сумму около 100 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела фигурант скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В результате тесного взаимодействия с управлениями УР и ЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области и региональным управлением ФСБ России местонахождение обвиняемого установлено, он задержан и на основании ходатайства следователя заключен под стражу.

По уголовному делу проведен значительный комплекс следственных действий по восстановлению полностью уничтоженной финансово-хозяйственной документации фирм-лжепосредников, проанализирован большой объем бухгалтерских документов, связанных с деятельностью предприятия, проведен ряд сложных судебных экспертиз.

Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении бывшего генерального директора рязанского предприятия и его сына, в разное время занимавшего ключевые руководящие должности на предприятии, уголовное дело рассматривается в суде.