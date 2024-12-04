Среда, 4 декабря, 2024
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Перцовка и ножи: появилось видео массовой драки в центре Рязани

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Валерия Мединская

В распоряжении редакции 7info появилось видео массовой драки (18+), которая произошла днём 4 декабря в центре Рязани. Очевидец снял разборку на улице Вознесенской.

Видно, что около медцентра “Семья” стоит чёрный автомобиль, начинается потасовка. Мужчина с, предположительно, ножом в руке идёт на оппонента. В этот момент в лицо ему распыляют перцовый баллончик.

В итоге ослеплённого перцовкой мужчину валят на асфальт и скручивают. К месту массовой потасовки подбегает человек в камуфляже и ещё несколько человек.

Подробности случившегося неизвестны. Официальная информация уточняется. Ранее в сети появилась информация о силовиках в камуфлированной форме, которые появились в центре города. По всей видимости, речь идёт об одном и том же происшествии.

Редакция 7info не поддерживает жестокость и выступает против насильственных методов выяснения отношений. Видео публикуется с целью информирования.

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