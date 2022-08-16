Пенсионерам объявили о прибавке к пенсии с сентября

Перерасчёт произведут и тем, кто официально работает.

Получить доплату в 5 тысяч рублей смогут даже работающие пожилые граждане. Для этого нужно до конца августа подать заявление и представить в ПФР документы о наличии у них иждивенца. Об этом рассказала PRIMPRESS пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Анастасия Киреева: «Как правило, речь идёт о ребёнке, который находится на содержании у пенсионера. Если ребёнок несовершеннолетний, никаких особых документов представлять не нужно. Если старше 18 лет, но младше 23 лет, нужна справка из вуза, где ребёнок учится на очной форме, а также различные доказательства иждивения. Это могут быть чеки из магазинов о покупках для него»

За каждого ребёнка Пенсионный фонд России доплачивает пенсионерам в 2022 году по 2410 рублей. Если детей двое, прибавка составит пять тысяч рублей. Максимум можно получить прибавку за трёх детей. Но если семья состоит из пенсионеров, доплату назначат им обоим.

Как пояснила эксперт, перерасчёт выплаты производится в месяце, следующем за тем, когда подано заявление от пенсионера. Всем, кто подаст заявления в августе, с сентября получат прибавку к пенсии.