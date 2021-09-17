Пенсионер из Перми обстрелял детский сад из окон квартиры

В Перми 80-летний местный житель открыл огонь в сторону детского сада из окон своей квартиры, сообщает портал «59.RU».

Информация о выстрелах поступила 16 сентября в 11 часов по местному времени. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали стрелка; во время ареста он пытался оказать сопротивление. Пострадавших от действий пенсионера нет, с учащимися детского сада также всё в порядке.

В квартире у мужчины обнаружили переделанное ружьё. Следствие возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ. В настоящий момент стрелявший находится в психиатрической больнице.