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Педофил-насильник маленьких девочек получил 11 лет колонии строго режима

7info

В Санкт-Петербурге суд вынес обвинительный приговор 37-летнему местному жителю, признав его виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними, изготовлении детской порнографии. Подробности сообщило Главное следственное управление СК РФ.

Преступление мужчина совершил в марте 2022 года в квартире своих знакомых в Кировском районе Северной столицы. Находившийся в нетрезвом виде мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек 2011 и 2016 годов рождения. Происходящее педофил снимал на телефон.

Суд признал мужчину виновным по п. «в» ч.2 ст. 242.2, п. «б» ч.5 ст. 132 УК РФ и приговорил к 11 годам колонии строго режима.

Вступил ли приговор в силу, Следственный комитет не уточнил.

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